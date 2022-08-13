Немцы вычислили, какая нация сильнее страдает от похмелья

Британцы оказались наиболее подверженной похмелью нацией. К такому выводу пришли аналитики из немецкой исследовательской компании Statista Global Consumer Survey.

Они провели опрос потребителей спиртных напитков среди жителей восьми стран: Великобритании, Франции, Германии, США, Австралии, Канады, Мексики и Китая. В итоге выяснилось, что каждый пятый англичанин некомфортно себя чувствует наутро после вечера, проведенного в компании горячительного напитка. По данным аналитиков, среднестатистический англичанин тратит 36 часов в месяц на преодоление неприятных ощущений от похмелья.

Аналитики отметили, что этот показатель вдвое превышает статистику, полученную из опросов граждан Франции. Только каждый десятый житель этой европейской страны отметил у себя негативные последствия после приема жидкости с градусными показателями. По данным аналитиков, основанные на показаниях французов показатели замыкают рейтинг наций, участвовавших в опросе.

По данным исследователей, у такой значительной разницы в показаниях есть причина. Они заявили, что французы отдают предпочтение более качественному алкоголю. К тому же англичане чаще замечают себя за употреблением недетских напитков по сравнению с респондентами из европейской страны.

При этом сами соотечественники исследователей — немцы — не сильно отстали от англичан и заняли вторую строчку рейтинга.