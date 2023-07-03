Мир 03 июля 2023, 21:25 Немцы устроили протест против военной помощи Украине Die Welt: в ФРГ прошла акция против поставок оружия Украине у школы, где выступала Бербок Pxhere

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Около 30 немцев устроили акцию протеста из-за поставок оружия Украине. Все прошло в городе Айзенхюттенштадт около школы, где выступала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом сообщило издание Die Welt.

Выступление Бербок прошло перед учениками старших классов. Особое внимание немецкий министр уделила проблеме борьбы с правым экстремизмом. Один из обсуждаемых на встрече вопросов касался расходования денег из федерального бюджета на помощь Украине.

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Во время встрече Бербок со школьниками, рядом со зданием учебного заведения группа людей выступала в поддержку мира на Украине.

Один из протестующих бросил в здание школы два яйца. При этом, как указало издание, этот человек не был участником акции. Полиция начала расследование.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ не будет поставлять Украине крылатые ракеты дальнего действия Taurus из-за опасения, что киевский режим будет использовать их для ударов по территории России. Как отметил Шольц, это тот принцип, который Германия разделяет с президентом США.