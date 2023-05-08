Мир 08 мая 2023, 23:37 Немцы устроили массовую драку у памятника танку Т-34 в Берлине BZ: драка у памятника танку Т-34 произошла в Берлине из-за спора об Украине Unsplash

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Спор двух прохожих в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 из-за отношения к ситуации на Украине привел к массовой драке. О произошедшем сообщила немецкая газета B.Z.

«Детские игры переросли в побоище у советского мемориала днем в воскресенье», — говорится в материале.

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По словам автора статьи, конфликт начался с замечания, которое полицейский сделал забравшимся на танк детям, которые гуляли в парке со взрослыми. После этого у мемориала оказался мужчина с украинским флагом за спиной. Тогда и начался спор, которые позже перерос в драку.

Полицейский кинулся разнимать участников потасовки, но в процессе пострадал сам. Активиста, у которого при себе был украинский флаг, с травмой головы доставили в госпиталь.

Ранее оппозиционеры подрались при составлении единого списка кандидатов. В потасовку пришлось вмешаться телохранителям единого кандидата в президенты от «Народного альянса» Кемаля Кылычдароглу — основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана.