Готовность газопровода «Северный поток — 2» к эксплуатации стала темой статьи, опубликованной немецким изданием Der Spiegel. В материале говорится, что Россия якобы усиливает давление на Германию. Также упоминается негативное отношение США и Украины.

Читатели Der Spiegel воспротивились тому, как Германия переживает, что Украина потеряет доходы от транзита российского газа. Один из комментаторов возмутился тем, что всю нагрузку на субсидирование украинского бюджета берет на себя немецкий народ, оплачивая газ и электроэнергию.

«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков», — написал Peter.

Пользователя возмутило, что власти Украины не могут привести в порядок свой бюджет и решить проблему коррупции.

«Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины?» — возмутился другой пользователь smokiebrandy.

Российский лидер Владимир Путин накануне объявил, что «Северный поток — 2» готов к эксплуатации. Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту, что обе нитки наполнены газом под рабочим давлением. Глава государства заявил, что Россия готова начать поставки, как только Европа примет решение. Он отметил, что запуск газопровода позволит снизить цены на топливо не только в Европе, но и на Украине.