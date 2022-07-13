Немцы усомнились в профпригодности Бербок из-за отказа от переговоров с Россией
Читателей Die Welt возмутило заявление главы МИД Германии о переговорах с Россией
Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о невозможности переговоров с Россией не соответствует занимаемой должности. Читатели газеты Die Welt раскритиковали чиновницу и заподозрили в связях с США, сообщило РИА «Новости».
Анналена Бербок дала интервью журналу Stern. Она заявила, что не видит возможности для переговоров с Россией. Ее процитировала газета Die Welt. Под статьей появились гневные комментарии. В частности, немцы усомнились в профпригодности чиновницы.
«Тот, кто не видит возможности для переговоров, совершенно не подходит на должность министра иностранных дел», — написал Simon S.
Его поддержал Rheinländer. Он написал, что человек, который не знает, что такое переговоры, не может быть главой МИД. Читатель с ником SM заподозрил ее в связях с американцами.
«Бербок, похоже, получает твердые указания от президента США Джо Байдена, прославленного в СМИ как спаситель и президент мира», — написал он.