Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о невозможности переговоров с Россией не соответствует занимаемой должности. Читатели газеты Die Welt раскритиковали чиновницу и заподозрили в связях с США, сообщило РИА «Новости».

Анналена Бербок дала интервью журналу Stern. Она заявила, что не видит возможности для переговоров с Россией. Ее процитировала газета Die Welt. Под статьей появились гневные комментарии. В частности, немцы усомнились в профпригодности чиновницы.

«Тот, кто не видит возможности для переговоров, совершенно не подходит на должность министра иностранных дел», — написал Simon S.

Его поддержал Rheinländer. Он написал, что человек, который не знает, что такое переговоры, не может быть главой МИД. Читатель с ником SM заподозрил ее в связях с американцами.

«Бербок, похоже, получает твердые указания от президента США Джо Байдена, прославленного в СМИ как спаситель и президент мира», — написал он.