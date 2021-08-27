Немцы развесили плакаты с Калининградской областью в составе Германии

Неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе. Об этом написала немецкая газета Nordkurier.

Плакаты появились на территории немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. По данным издания, плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) были вывешены на улицах города Тетеров.

На них изображена карта Германии довоенных лет с изображением Восточной Пруссии и частью нынешней территории Польши. На плакате разместился призыв: «Вся Германия должна стать безраздельным Отечеством через ХДС!»

Тем не менее представитель партии ХДС Ханнес Деттманн заявил, что партия не имеет отношения к установке этих плакатов. Он подчеркнул, что такая агитация вводит в заблуждение людей и должна быть убрана. В полиции Тетерова сообщили, что расследовать это дело будет прокуратура города Росток.