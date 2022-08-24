Немцы раскритиковали Шольца за призывы помогать Украине до конца
Читатели Die Welt возмутились обещаниями Шольца помогать Украине до конца
Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились обещанием канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывать помощь Украине, пока она в ней нуждается. В комментариях они раскритиковали главу правительства.
Германия и Канада ранее согласовали новый пакет военной помощи Киеву, который включает системы ПВО, гранатометы и боеприпасы. По словам Шольца, Запад никогда не признает результаты референдумов в Крыму и Донбассе. Пользователи призвали канцлера обратить внимание на проблемы своей страны и не тратить время на Украину.
«Думаю, этот человек находится не на своем месте. Я ошеломлен его словами. Он должен призвать к немедленной отмене санкций в интересах немецкой экономики», — отметил один комментатор.
Другие посмеялись над политиком, напомнив, что Крым никогда не принадлежал Германии. И поэтому не стоит рассуждать о его статусе. Олафа попросили заниматься реальными проблемами, вызванными антироссийскими санкциями. Экономические ограничения в первую очередь ударили по Европе, в том числе по ФРГ.