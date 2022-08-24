Немцы раскритиковали Шольца за призывы помогать Украине до конца

Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились обещанием канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывать помощь Украине, пока она в ней нуждается. В комментариях они раскритиковали главу правительства.

Германия и Канада ранее согласовали новый пакет военной помощи Киеву, который включает системы ПВО, гранатометы и боеприпасы. По словам Шольца, Запад никогда не признает результаты референдумов в Крыму и Донбассе. Пользователи призвали канцлера обратить внимание на проблемы своей страны и не тратить время на Украину.

«Думаю, этот человек находится не на своем месте. Я ошеломлен его словами. Он должен призвать к немедленной отмене санкций в интересах немецкой экономики», — отметил один комментатор.

Другие посмеялись над политиком, напомнив, что Крым никогда не принадлежал Германии. И поэтому не стоит рассуждать о его статусе. Олафа попросили заниматься реальными проблемами, вызванными антироссийскими санкциями. Экономические ограничения в первую очередь ударили по Европе, в том числе по ФРГ.