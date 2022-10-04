Немцы раскритиковали Бербок за ее слова о Путине | 360°

Мир 04 октября 2022, 09:57 Поделиться Telegram

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Viber Немцы раскритиковали Бербок за ее слова о Путине Читатели немецкой Die Welt: главе МИД ФРГ Бербок следует лучше говорить о Путине РИА «Новости»

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Часть читателей немецкой газеты Die Welt не согласились с очередным заявлением министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Она назвала российского президента Владимира Путина «изолированным от всего мира».

Многие немцы обвинили главу МИД ФРГ в некомпетентности.

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«Бербок так и осталась молодой незрелой активисткой, которая даже не понимает, что такое дипломатия на самом деле. Я никогда не видел, чтобы она пыталась снизить напряженность в конфликте на Украине. Это действительно страшно, когда такие неквалифицированные люди попадают на такие важные посты», — написал один из юзеров.

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Другой посчитал, что риторика Бербок только подливает масла в огонь. По его мнению, такие заявление не дипломатичны. Третий посоветовал министру лучше добиться переговоров президентов Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина..

Еще один пользователь посоветовал немецкому политику изолировать себя от соотечественников.

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