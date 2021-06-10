Немцы приняли Украину за страну ЕС и были задержаны

Двое велотуристов из Германии незаконно пересекли границу Украины, решив, что страна входит в Евросоюз. Их на сутки задержали пограничники.

По словам одного из путешественников Мориса Геллера, они вместе с другом ехали в Киев через Польшу. После задержания на границе и разбирательств, которые затянулись на сутки, выяснилось, что они просто не знали о том, что страна не входит в ЕС, сообщила Deutsche Welle.

Сотрудники погранслужбы отпустили их, отправив обратно в Польшу. Затем велосипедисты еще раз, уже законно, пересекли границу через КПП. Геллер добавил, что сначала они остановились во Львове, а потом продолжили путь в сторону Киева. По словам мужчины, пограничники обращались с ними корректно.

Украинская столица не является конечным пунктом их велотурне. Приятели решили совершить путешествие из Германии в Таиланд. Их дальнейший маршрут пролегает через Россию.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что за последние два года число сторонников вступления страны в ЕС и НАТО сократилось. Причем поддержка уменьшилась в регионах, где прежде она находилась на самом высоком уровне.