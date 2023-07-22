Мир 22 июля 2023, 13:29 Немцы предупредили Зеленского о жестком ответе России после угроз в адрес Крымского моста Читатели Die Welt заявили о последствиях для Зеленского после слов о Крымском мосте РИА «Новости»

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Назвавший Крымский мост целью для ударов ВСУ президент Украины Владимир Зеленский получит жесткий ответ от России, который не сможет пережить. Об этом в своих комментариях написали читатели немецкой газеты Die Welt под статьей о выступлении украинского лидера на Аспенском форуме безопасности.

Один из читателей отметил, что поддерживающим Украину странам Запада стоит обратить внимание на угрозы Зеленского, потому что они не похожи на слова демократического лидера, выступающего за международное право.

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«Если важный для России Крымский мост будет уничтожен, то Украине придется как-то пережить ожидаемый ответ», — отметил еще один комментатор.

Его мнение поддержал другой пользователь, который подчеркнул, что Зеленский словами о Крымском мосту посчитал «законными целями» говорящих по-русски украинцев.

В своем выступлении на Аспенском форуме по безопасности президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост объектом, построенным вне международного права и несущим угрозу его стране. Он подчеркнул, что переправу нужно нейтрализовать и она стала одной из главных целей ВСУ.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что своим заявлением Зеленский признал ответственность за государственный терроризм при молчаливом одобрении стран Запада.