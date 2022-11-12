Мир 12 ноября 2022, 12:48 Немцы предложили заплатить Зеленскому за отказ от президентского поста Читатели Die Welt предложили Зеленскому покинуть пост президента в обмен на деньги Википедия

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Читатели немецкой газеты Die Welt обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением обменять свой пост на крупную денежную сумму. Они раскритиковали украинского лидера за слова об «исторической победе» ВСУ в Херсоне.

«Давайте предложим ему деньги. Пусть берет и сбегает с ними на необитаемый остров. Тогда все будут рады и довольны», — написал один из пользователей.

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В комментариях предположили, что Зеленский воспринимает боевые действия как очередной эпизод театральной постановки.

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Один из читателей задался вопросом о выгоде для Германии от мифических побед украинских военных.

«Находясь в кресле в Польше, легко говорить о боевых действиях. Уже тошнит от напыщенности украинского президента. Главным путем к миру является только дипломатия», — добавил другой.

Некоторые пользователи нелестно отозвались о Зеленском как о марионетке в руках американского правительства.

Журналистка из США назвала Зеленского «королевой американских пособий». По ее словам, налоговым службам необходимо отследить, на что тратятся выделяемые Украине средства.