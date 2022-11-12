12 ноября 2022, 12:48
Немцы предложили заплатить Зеленскому за отказ от президентского поста
Читатели Die Welt предложили Зеленскому покинуть пост президента в обмен на деньги
Читатели немецкой газеты Die Welt обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением обменять свой пост на крупную денежную сумму. Они раскритиковали украинского лидера за слова об «исторической победе» ВСУ в Херсоне.
«Давайте предложим ему деньги. Пусть берет и сбегает с ними на необитаемый остров. Тогда все будут рады и довольны», — написал один из пользователей.
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В комментариях предположили, что Зеленский воспринимает боевые действия как очередной эпизод театральной постановки.
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Один из читателей задался вопросом о выгоде для Германии от мифических побед украинских военных.
«Находясь в кресле в Польше, легко говорить о боевых действиях. Уже тошнит от напыщенности украинского президента. Главным путем к миру является только дипломатия», — добавил другой.
Некоторые пользователи нелестно отозвались о Зеленском как о марионетке в руках американского правительства.
Журналистка из США назвала Зеленского «королевой американских пособий». По ее словам, налоговым службам необходимо отследить, на что тратятся выделяемые Украине средства.
Германия
Владимир Зеленский
Украина
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