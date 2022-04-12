Немцы предложили выдворить украинского посла из Германии

Немецкие пользователи Сети предложили выгнать из страны посла Украины Андрея Мельника. Соответствующая петиция зарегистрирована на сервисе Сhange.org.

На данный момент публикация собрала больше 15 тысяч подписей. Авторы петиции расценили заявления Мельника как противоречащие дипломатической этике.

«Некогда смелые слова стали прямыми ненавистническими высказываниями против политики Германии. Мельник не соответствует критериям посла, мы требуем его высылки из Германии», — говорится в их заявлении.

Ранее Мельник разразился критикой в адрес президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в слишком близких отношениях с Россией.

Дипломат считает президента ФРГ частично ответственным за то, что немецкая экономика до сих продолжает торговые отношения с Москвой в области поставок газа, нефти и угля.