Немцы предложили исключить Польшу из ЕС

Аудитория немецкого издания Spiegel резко отреагировали на позицию Польши в споре с Евросоюзом о верховенстве национального права. Некоторые читатели даже предложили исключить Польшу из ЕС, написало РИА «Новости».

Многие комментаторы сочли, что на фоне скандалов Польше стоит выйти из Евросоюза.

«Если не получается, то так тому и быть. Это как при разводе, когда оба супруга потом становятся более счастливыми, чем были раньше. Вот и государства должны иметь возможность без проблем выходить из ЕС», — написал один из них.

Другой читатель добавил, что Польша может «захватить с собой и Венгрию», написал «Взгляд».