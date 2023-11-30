Мир 30 ноября 2023, 04:18 Немцы предложили Бербок «приставить пистолет» к груди Шольца ради Украины Журналист Репке: Бербок нужно надавить на Шольца ради популярности Украины РИА «Новости»

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Глава МИД Германии Анналена Бербок должна оказать давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы восстановить популярность Украины в СМИ. Об этом в соцсети Х написал немецкий журналист Юлиан Репке.

Он заявил, что от Бербок зависит, останется ли Украине в центре внимания общественности.

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«Направьте политический пистолет на грудь канцлера. Taurus или разрыв коалиции. Но если вы продолжите поступать также, как раньше, то это все останется пустыми словами», — заявил Репке.

Журналист предположил, что Украина ушла с повестки дня и пропала из заголовков из-за того, что Запад не дает ей достаточного количества оружия, чтобы «попасть в новости об успехах ВСУ».

Ранее Бербок высказала обеспокоенность из-за спада внимания к украинскому кризису. Глава немецкого МИД назвала это «фатальным» падением интереса.