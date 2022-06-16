Немцы пожаловались на последствия запрета российской нефти

Запрет на поставки российской нефти ставит под удар тысячи рабочих мест в Германии. Немецкое издание Junge Welt приводит в пример нефтеперегонный завод в городе Шведт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург.

НПЗ должен прекратить переработку российской нефти с 1 января 2023 года. Речь идет о 1200 рабочих мест на самом заводе и еще 2000 на смежных предприятиях. Также под удар попадают несколько десятков тысяч рабочих по всей Восточной Германии, сообщило издание.

Бранденбургские политики считают, что весь регион может подвергнуться деиндустриализации, закроется вся промышленность. Это повлечет социальный взрыв. Премьер-министр федеральной земли заявил, что нужны гарантии в отношении снабжения, цен и рабочих мест. В ином случае «нужно поговорить о том, стоит ли вводить это эмбарго» на российскую нефть.