Немцы потребовали исключить Польшу из ЕС

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью, которая была посвящена высказыванию генерального прокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зебро о том, что Варшава не должна тратить «ни злотого» на штрафы, ранее наложенные Европейским судом.

Читатели начали активно вести дискуссию в комментариях к размещенной статье, отметило РИА «Новости».

«Если эта страна и Венгрия останутся в ЕС, это взорвет его. Необходимо найти решение, чтобы избавиться от этих стран. Я не вижу другого решения — как некоторые уже упоминали здесь — кроме создания нового ЕС с оговоркой о возможности исключения из него», — написал пользователь под ником Ulrich.

С ним согласился комментатор под ником Broko. «Польше нет места в Евросоюзе — пора этой стране покинуть ЕС», — написал он.

Некоторое пользователи решили, что в этой ситуации Евросоюзу следует «перекрыть кран» в Польшу.

«Учитывая суммы, которые Польша получает от ЕС каждый год, эти „штрафы“ — пшик, о котором вряд ли стоит упоминать. ЕС должен перекрыть денежный кран в Польшу, пока польское правительство считает, что правила ЕС к ним не применяются», — высказал свое мнение комментатор под ником Henning.

«Такие друзья нам не нужны. Больше никаких денег в Польшу», — заявил еще один пользователь.

Европейский суд юстиции обязал власти Польши уплачивать штрафы суммой один миллион евро в сутки за невыполнение норм Евросоюза. Страна обязана платить эти деньги до тех пор пока не упразднит дисциплинарную палату Верховного суда. Решение о гигантских штрафах заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета назвал «узурпацией и шантажом».