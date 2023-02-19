19 февраля 2023, 08:38
Немцы пристыдили Бербок за слова о развороте России на 360 градусов
Читатели Twitter раскритиковали Бербок за слова о повороте России на 360 градусов
Немецкие пользователи Twitter высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за ее высказывание о развороте России на 360 градусов в украинском конфликте. Свое мнение они оставили в комментариях под видеозаписью с выступлением главы МИД.
В ходе Мюнхенской конференции Бербок сказала, что весь мир будет счастлив, если Россия в украинском конфликте «развернется на 360 градусов».
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Пользователи социальной сети посмеялись над словами министра и напомнили, что выражение о развороте на 360 градусов означает сделать круг и вернуться на первоначальную точку отсчета.
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«Это уже просто не смешно, в ее словах не просто глупость, а прямая насмешка над всеми нами. Развернуться на 360 — означает сделать круг и вернуться на место, куда ты смотришь прямо сейчас», — объяснил читатель под ником CandleInTheWi14.
Другой подписчик отметил, что Бербок фактически подтвердила правильность курса, выбранного Россией.
«Я слышал про глупость Бербок, целые легенды ходят про это. Да, ошибаются все, но в случае с Анналеной все более печально. У нее не хватает ума для такой работы», — добавил Tevsa.
Еще один читатель предложил ввести для немецких министров тест на интеллект перед вступлением в должность.
«Как долго она будет позорить Германию? Даже странно, как она находит дорогу домой по вечерам! Пора ввести тесты на IQ для политиков», — посмеялся над Бербок JohannsenTh.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после заявления Бербок назвал ее невежественным человеком.
Германия
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