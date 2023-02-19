Мир 19 февраля 2023, 08:38 Немцы пристыдили Бербок за слова о развороте России на 360 градусов Читатели Twitter раскритиковали Бербок за слова о повороте России на 360 градусов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Немецкие пользователи Twitter высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за ее высказывание о развороте России на 360 градусов в украинском конфликте. Свое мнение они оставили в комментариях под видеозаписью с выступлением главы МИД.

В ходе Мюнхенской конференции Бербок сказала, что весь мир будет счастлив, если Россия в украинском конфликте «развернется на 360 градусов».

Реклама

Пользователи социальной сети посмеялись над словами министра и напомнили, что выражение о развороте на 360 градусов означает сделать круг и вернуться на первоначальную точку отсчета.

Реклама

«Это уже просто не смешно, в ее словах не просто глупость, а прямая насмешка над всеми нами. Развернуться на 360 — означает сделать круг и вернуться на место, куда ты смотришь прямо сейчас», — объяснил читатель под ником CandleInTheWi14.

Другой подписчик отметил, что Бербок фактически подтвердила правильность курса, выбранного Россией.

«Я слышал про глупость Бербок, целые легенды ходят про это. Да, ошибаются все, но в случае с Анналеной все более печально. У нее не хватает ума для такой работы», — добавил Tevsa.

Еще один читатель предложил ввести для немецких министров тест на интеллект перед вступлением в должность.

«Как долго она будет позорить Германию? Даже странно, как она находит дорогу домой по вечерам! Пора ввести тесты на IQ для политиков», — посмеялся над Бербок JohannsenTh.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после заявления Бербок назвал ее невежественным человеком.