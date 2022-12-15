Мир 15 декабря 2022, 13:20 Немцы посоветовали Шольцу посмотреть на счета за ЖКУ, а не оскорблять Россию Читатели Die Welt раскритиковали канцлера Шольца за выпады в сторону Путина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планы президента России Владимира Путина провалились. Читатели газеты Die Welt обвинили его в игнорировании реального положения дел и разрушении экономики собственной страны.

Политик выступил 14 декабря в Бундестаге и заявил, что ни один из планов российского лидера не сработал. Газета процитировала его, а читатели оставили недовольные комментарии. Один из них, например, предложил посмотреть на счета за электричество — кое-что из гипотетического плана России сработало. Его поддержали остальные и рассказали, что их расходы на ЖКУ сильно увеличились. Они посоветовали канцлеру перестать беспокоиться о российской угрозе и обратить внимание на свой народ.

Реклама

Олафа Шольца обвинили в оторванности от реальной жизни. Автор одного комментария сравнил его с человеком в пузыре, который видит мир только через призму своего восприятия. Другой обратил внимание на то, что санкции против России повлияли на НАТО — у альянса не осталось оружия, а Европе грозят отключения электричества. Еще один читатель заявил, что сработал как минимум один план — по уничтожению экономики — и он принадлежит самому канцлеру.

Реклама

Незадолго до этого пользователи Twitter ополчились против Олафа Шольца за слова о восстановлении Украины, рассказало РИА ФАН. Он признал, что на помощь киевскому режиму потребуются большие суммы, а подписчики ответили, что деньги нужны самому Евросоюзу.