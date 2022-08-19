Торговая ассоциация округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт направила резкое письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Организация потребовала снять санкции с России ради сохранения немецкой экономики. Об этом написала газета Die Welt.

Немецкие промышленники и ремесленники заявили в обращении, что они и их клиенты беспокоятся из-за будущего страны в условиях жесточайшего кризиса, который обострился из-за антироссийских санкций.

«Мы, как мастера, знаем из многих разговоров с нашими клиентами, что подавляющее их большинство не желает жертвовать ради Украины своим уровнем жизни, заработанным кровным трудом. Вы хотите быть тем канцлером, который довел Германию до разорения? Вы действительно хотите пожертвовать своей страной?» — сказано в письме.

Ремесленники также выступили с критикой Украины, которую западные средства массовой информации представляют демократической страной. При этом, согласно отчетам международных организаций, Украина находится на 122-м месте в мире по уровню коррупции. Авторы обращения обратились к Шольцу с вопросом, собирается ли он рисковать Германией ради такого союзника.

Торговая ассоциация подчеркнула, что падение уровня жизни среднего класса в ФРГ приведет к уменьшению покупательной способности, впоследствии это отразится и на мастерах.