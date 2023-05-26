Мир 26 мая 2023, 13:27 Немцы попросили Россию полностью забрать Украину Читатели Die Welt предложили России целиком забрать Украину РИА «Новости»

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Читатели газеты Die Welt отреагировали на пост замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева и попросили Россию полностью забрать территорию Украины. Комментарии немцев собрало РИА «Новости».

Медведев перечислил в своем Telegram-канале варианты исчезновения Украины. Зампредседателя Совбеза предложил три сценария, причем по всем их них часть украинских земель должна отойти европейским государствам.

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Многих читателей Die Welt напугал такой вариант развития событий. Комментаторы предположили, что переход украинских территорий под юрисдикцию стран Европы может спровоцировать конфликт в ЕС, например, между Германией и Польшей.

Один из пользователей напомнил, что Польша открыто заявляет о желании получить западную часть Украины вокруг Лемберга-Львова. По словам другого, такие притязания Варшавы противоречат Потсдамскому соглашению. Если бы Польша забрала большую часть западной Украины, в том числе Лемберг-Львов, ей пришлось бы вернуть эти территории Германии, отметил комментатор.

«О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте ее целиком!» — призвал Россию третий.

Ранее во время визита во Вьетнам Медведев назвал «корейский сценарий» раздела предпочтительным для Украины. В этом варианте Киеву должны предложить провести границу по новой «38-й параллели».