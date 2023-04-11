Мир 11 апреля 2023, 18:57 Немцы попросили помощи у России после новых требований Украины Немецкие пользователи Twitter попросили помощи у России после новых требований Мельника Unsplash

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Пользователи Twitter в Германии попросили помощи у России после очередных требований со стороны заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника об увеличении поставок военной помощи. Свои сообщения они оставили в микроблогах социальной сети, написало РИА «Новости».

Ранее Мельник призвал власти ФРГ увеличить поставки танков, а также начать передачу ВСУ подводных лодок, военных кораблей и истребителей.

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«Пора уже поставить Украину на место. Надеюсь, что Россия скоро закроет этот цирк», — написал один из пользователей.

Другой читатель посоветовал Мельнику начать готовиться непосредственно к боям с российскими военными.

«Украине давно уже пора было начать переговоры с Россией. Эта страна не входит ни в НАТО, ни в Евросоюз, мы не обязаны вам ничего поставлять», — добавил еще один комментатор.

Мельник известен своими провокационными высказываниям в СМИ и соцсетях, писал RT. В начале апреля он грубо ответил немецким политикам, призвавшим Украину к переговорам с Россией.