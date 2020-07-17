Немцы попрощались с Украиной после видео с российской техникой
На немецком портале опубликовали видео, на котором российская бронетехника передвигается по Крыму. Это спровоцировало пользователей попрощаться с Украиной. Они уверены, что ее дни сочтены. Об этом сообщил «Царьград».
Видео было снято в Крыму рядом с Бельбеком. На кадрах колонна БТРов с флагами Черноморского флота едет по дороге.
«Пока-пока, Украина», «Разумеется, Россия выдвигается, это было лишь вопросом времени», — пишут немецкие пользователи в комментариях к записи.
Отмечается, что бронетехника нужна для подготовки к параду в честь Дня основания Морской авиации ВМФ России.