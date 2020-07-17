Немцы попрощались с Украиной после видео с российской техникой

Видео было снято в Крыму рядом с Бельбеком. На кадрах колонна БТРов с флагами Черноморского флота едет по дороге.

«Пока-пока, Украина», «Разумеется, Россия выдвигается, это было лишь вопросом времени», — пишут немецкие пользователи в комментариях к записи.

Отмечается, что бронетехника нужна для подготовки к параду в честь Дня основания Морской авиации ВМФ России.