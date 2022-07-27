Большинство немцев подготовились к долгосрочному кризису. Опрос показал, что 71% граждан уверен в ухудшении экономической ситуации на протяжении пяти лет. Об этом сообщила газета Der Spiegel.

«Немцы уже ощущают последствия колоссального роста цен, готовятся к тому, что экономическая ситуация останется сложной в долгосрочной перспективе», — рассказали авторы исследования.

«Экономический мониторинг» составили специалисты Института изучения общественного мнения Civey. Он показал, что 71% немцев уверены – экономическая ситуация продолжит ухудшаться в течение ближайших пяти лет. Они связали это с влиянием антироссийских санкций. Только 11% верят в долгосрочное восстановление.

Значительно большее, чем при опросе три года назад, число людей пессимистично оценили собственное финансовое положение. Только 25% заявили, что их дела обстоят лучше, чем пять лет назад, 36% считают, что оно хуже.