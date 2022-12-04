Мир 04 декабря 2022, 13:17 Немцы поддержали предложение Макрона по обеспечению гарантий безопасности для России Die Welt: в Германии поприветствовали неожиданное предложение Макрона по России РИА «Новости»

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Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Они поделились мнением в комментариях под соответствующим материалом.

Один из читателей сказал, что Макрон на правильном пути — нивелирования конфликта.

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«Спасибо Франции за надежду на мир!» — написал он.

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Другой комментатор заявил, что Макрон лучше разбирается в дипломатии по сравнению с немецкими коллегами. Еще один читатель назвал Францию страной, которая не находится под полным контролем и сильным влиянием со стороны США. Также он похвалил Макрона за прагматичность. По мнению читателя, президент Франции отстаивает интересы своей страны.

«Он преследует свои интересы и обладает дипломатической культурой, в то время как глава МИД Германии Бербок преследует интересы Госдепа», — отметил он.

Также один из читателей написал, что заявление о гарантиях безопасности для России Макрон должен был сделать еще в прошлом году. По мнению автора комментария, реализация этого предложения предотвратила бы украинский кризис.