Мир 06 мая 2023, 02:37 Немцы отвадили Зеленского от поездок по Европе — СМИ РИА «Новости»: немцы ударили Зеленского по больному, отвадив его от поездок по Европе YouTube

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Поездку президента Украины Владимира Зеленского в Германию поставили под вопрос немецкие СМИ, слив в Сеть информацию о его приезде. В Офисе украинского лидера сочли это нарушением мер безопасности. Ситуацию проанализировало РИА «Новости».

Обычно о приезде Зеленского, который любит посещать европейские страны с просьбами о помощи, становится известно постфактум или незадолго до визита. В Киеве заявляют, что это продиктовано соображениями безопасности. Однако информация о вояже украинского лидера в Германию в середине мая просочилась в Сеть за две недели.

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Сначала о предстоящем визите в ФРГ сообщило немецкое издание Tagesspiegel. Другие СМИ подхватили новость, и сообщили подробности вояжа. В Киеве остались недовольны таким поворотом событий и рассматривают возможность отмены поездки президента в Германию.

Агентство считает, что это решение противоречит здравому смыслу. Прибытие Зеленского в Ахен, где ему планируют вручить премию Карла Великого, обсуждали давно. Премия традиционно вручается в День Вознесения, который в этом году приходится на 18 мая. Церемонию перенесли на середину месяца из-за поездки канцлера Германии Олафа Шольца на саммит G7. Поэтому ничего нового СМИ не сообщили о визите Зеленского.

Если вояж Зеленского в ФРГ отменят, это создаст нездоровый прецедент — формально лояльные страны смогут использовать этот прием, чтобы не принимать украинского лидера с его непрерывными просьбами.

Правоохранительные органы Берлина завели дело и начали расследование поле публикаций СМИ данных о запланированном визите президента Украины в Германию.