Немцы освистали министра экономики Хабека за слова об Украине

Жители Байройта освистали министра экономики Германии Роберта Хабека во время выступления. Немцы назвали его «разжигателем войны» и предложили удалиться, написала немецкая газета Die Welt.

Хабек приехал в город Байройт в рамках короткого летнего турне по стране. Горожан возмутили противоречивые заявления министра об отношениях с Россией, поставках вооружения в зону конфликта на Украине, инфляции и энергетическом кризисе в самой Германии.

Митингующие несли транспаранты с оскорбительными надписями в адрес Хабека. Один из плакатов призывал к суду над немецкими политиками по образцу Нюрнбергского процесса.

Во время выступления Хабек заявил, что Германии не стоит гордиться поставками вооружения Украине, однако Берлин не может отказаться от поддержки в текущих условиях. Он также напомнил, что Германия считает спецоперацию России «нарушением международного права».