Немцы обвинили Шольца в росте цен на энергоресурсы | 360°

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Немцы обвинили Шольца в росте цен на энергоресурсы

Читатели Die Welt раскритиковали канцлера Германии Шольца за безответственную политику

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Немецкие читатели Die Welt в комментариях в Twitter осудили канцлера Германии Олафа Шольца за безответственную энергетическую политику. Его обвинили в росте цен на энергоресурсы.

«Многие люди без средств к существованию не переживут эту зиму — из-за вашей крайне некомпетентной политики!» — написал пользователь juertiss.

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«Кто бы мог подумать всего несколько месяцев назад, что можно такими стремительными темпами загнать экономику страны в угол?», — выразил недоумение другой юзер.

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Пользователь Gerd_Weller выразил мнение, что немцы все равно замерзнут, поскольку стоимость энергоресурсов «выросла на 300%».

«Канцлер четвертой по величине экономики мира заявляет, что у нас достаточно газа, чтобы „пережить зиму“. Это только мне кажется, или мы действительно превращаемся в развивающуюся страну?» — задался вопросом другой комментатор.

Рост цен на энергоресурсы в Германии связан с введением санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.

Премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что Германия никогда не запустит газопровод «Северный поток — 2». По его словам, страна «не сможет полагаться» на российские энергоносители.

Авторы:

Германия

Газ

Олаф Шольц

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