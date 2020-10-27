Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя

Жители Германии выразили недовольство поведением и высказываниями Алексея Навального. Соответствующие письма немцы отправляли в редакцию газеты Süddeutsche Zeitung, которая их опубликовала.

Так Вольфганг Хайнц обвинил Навальноого в злоупотреблении правом гостя, пишет РИА «Новости». Он обратил внимание на оскорбление в адрес экс-канцлера Герхарда Шредера, которое прозвучало из уст находящегося в Германии Навального. По мнению читателя, Навальный, будучи гостем Германии, не имеет права вмешиваться во внутреннюю политику страны.

Также читатель осудил Навального за националистические и ксенофобские заявления.

За Шредера вступился и Петер Фендт. Он напомнил, что Шредер оживил экономику Германии и защищал ее интересы.

«И на самом деле Германия должна быть максимально заинтересована в хороших отношениях с Россией, а также с ее президентом Владимиром Путиным», — написал в своем письме Фендт.

Другой читатель газеты Вольфрам Зальцер из Нойштадта-Кобурга призвал не подражать Навальному. Немца возмутило, что нынешнее правительство Германии «заглядывает в рот» к Навальному. По словам Зальцера, россиянин «оправдывает неприкрытую ксенофобию».

Читатель вспомнил заявление Навального о том, что якобы каждое второе тяжкое преступление в Москве совершают мигранты.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, во время перелета из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего пилот экстренно посадил самолет в Омске. Местные врачи сразу же отправили Навального в реанимацию. Позже он был перевезен на лечение в немецкую клинику «Шарите».

Президент России Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе на «Валдае», рассказал, что он сам дал поручение Генпрокуратуре, чтобы Навального выпустили на лечение за границу.