Мир 16 февраля 2023, 12:26 Немцы обвинили НАТО в фатальной ошибке с поставкой танков для Украины Читатели Die Welt в Twitter обвинили НАТО в поражении Украины из-за долгой поставки танков U.S. Department of Defense

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Украина потерпит поражение из-за слишком долгой поставки танков Leopard и Abrams. В этом виноват НАТО, заявили пользователи Twitter в комментариях под постом немецкой газеты Die Welt.

Издание подготовило статью о военной помощи киевскому режиму. Автор допустил, что в 2023 году Украина может проиграть в конфликте с Россией из-за медлительности своих западных союзников — они слишком долго поставляют танки.

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Читатели согласились с этим и в обсуждении под твитом газеты раскритиковали НАТО.

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«Многие с самого начала знали, что Украина проиграет», — написал один из пользователей.

Он признал, что Германию вынудили участвовать в кампании и тратить деньги своих налогоплательщиков на безнадежную помощь Вооруженным силам Украины.

Его поддержал другой читатель, который написал, что исход конфликта стал очевидным в самом начале. В комментариях власти страны раскритиковали за помощь Украине, ведь немецкое правительство, по мнению пользователей, не обязано этого делать.

США решили передать Украине 31 танк Abrams, однако на заключение контрактов, подготовку техники, обучение военных и переправку уйдет около года. Германия одобрила поставку 14 танков Leopard, ВСУ получат их не раньше марта.