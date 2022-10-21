Немцы невзлюбили нового посла Украины еще до его приезда в Берлин | 360°

Мир 21 октября 2022, 08:48 Немцы невзлюбили нового посла Украины еще до его приезда в Берлин Die Welt: новый посол Украины Алексей Макеев не понравился немцам из-за постов в Twitter Unsplash

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Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев не понравился немцам. Из-за его постов в Twitter они предположили, что киевский режим отправил в ФРГ нового Андрея Мельника, сообщило издание Die Welt.

Многие подписались на его страницу и удивились тому, что там увидели. Алексей Макеев публиковал неоднозначные посты — то просил советов по новому плейлисту, то требовал поставить на Украину новое немецкое вооружение, еще не приехав в Берлин.

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«В Twitter Макеев задает тон, который говорит, что не хочет, чтобы его видели в роли вежливого дипломата. Он также показывает, что, как в случае с Мельником, будет использовать юмор для достижения поддержки немцев», — заявил журналист.

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По поведению в соцсетях немцы поняли, что Алексей Макеев вряд ли решит отстаивать интересы Украины тихо, за кулисами. Из-за этого многие противники Андрея Мельника, которые праздновали его уход, поняли, что рано радовались.

Бывший посол публично обвинил правительство ФРГ в медлительности, а президента Франке-Вальтере Штайнмайере в связях с Россией. Канцлера Германии Олафа Шольца он назвал «обиженной ливерной колбасой». В июле Андрея Мельника уволили.