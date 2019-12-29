Немцы назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года

Граждане Германии назвали своего канцлера Ангелу Меркель политиком, который будет играть наибольшую роль в решении крупных внешнеполитических проблем. Президент России Владимир Путин оказался на второй строчке этого рейтинга.

Как сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на результаты опроса института YоuGоv, Меркель поддержали 22% респондентов, а Путина - 20%. На третьем месте списка с небольшим отставанием от Путина — всего в 1% — расположился президент Франции Эммануэль Макрон.

Далее идет президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с показателем 16%. Замыкает пятерку влиятельных политиков глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — ее кандидатуру поддержали 12% граждан Германии, которые приняли участие в опросе. 29% респондентов заявили, что решить мировые проблемы в следующем году не удастся никому.

По результатам ВЦИОМ, 46% россиян назвали Путина политиком года. 6% сограждан проголосовали за министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а 10% граждан России поддержали министра обороны России Сергея Шойгу.