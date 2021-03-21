Немцы назвали «дипломатическим шедевром» ответ Путина Байдену

Читатели немецкой газеты Welt оценили реакцию президента России Владимира Путина на резкие высказывания американского коллеги Джо Байдена в его адрес. Многие осудили поведение главы США и восхитились спокойным ответом Москвы.

«Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится», — сказал Juergen L.

Nat K. поддержал эту мысль: «0:1 в пользу Путина. <…> Он один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене». Marcus H. тоже восхитился реакцией президента России: «Грандиозно! Путин действительно большой государственный деятель».

«Честное предложение. Прежде чем грозить „ударами“ и „возмездием“, нужно говорить друг с другом. А может быть, Джо Байден все-таки не такой уж „голубь мира“, которого ждал мир?» — задался вопросом Ferenc C.

Интернет-пользователь Jurgen H. надеется, что в ближайшие четыре года Байден не «наделает слишком больших бед». Он посчитал реакцию Путина, который предложил провести дискуссию, очень достойной. «Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой», — добавил он.

Ранее Байден отпустил несколько резких высказываний в адрес Путина. В частности, он пригрозил российскому лидеру расплатой за якобы вмешательство в президентские выборы в США. На это Путин пожелал коллеге здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в прямом эфире. В Белом доме ответили уклончиво и напомнили, что главы государств уже беседовали. Пресс-секретарь официальной резиденции заявил, что американский лидер не поучаствует в политических дебатах, поскольку «очень занят». Позже Байден сказал, что поговорит с Путиным в «какой-то момент».

Российский сенатор Алексей Пушков предупредил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена. Такое развитие событий возможно, если тот забудет, что США не смогут победить Россию.