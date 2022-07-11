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    11 июля 2022, 04:58

    Немцы испугались полного закрытия российского газового крана

    Bild: Путин может навсегда закрыть газовый кран для Германии

    Дарья Бунякова

    Президент России Владимир Путин может навсегда закрыть газовый кран для Германии. Опасения насчет прекращения поставок высказали авторы статьи в немецкой газете Bild.

    Немцы испугались полного закрытия российского газового крана

    Журналисты напомнили, что поставки российского газа по «Северному потоку» приостановят на время проведения планового техобслуживания. При этом они заявили, что геополитическая ситуация в мире меняется так быстро, что нельзя спрогнозировать развитие отношений между Россией и Германией даже на этот срок.

    «Завтра Путин закроет газовый кран. Но откроет ли он его снова?» — задались вопросом авторы публикации.

    Приостановка импорта газа обеспокоила и немецкую промышленность. Если поставки не возобновятся, то первый удар придется на фармакологическую и химическую отрасли. Именно на них приходится 15% всего потребляемого Германией газа.

    Поставки российского газа в европейские страны по «Северному потоку» приостановили 11 июля. Плановый ремонт трубопровода продлится до 21 июля. Пока газ будут подавать только по одной транзитной ветке через Украину.