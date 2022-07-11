Немцы испугались полного закрытия российского газового крана

Президент России Владимир Путин может навсегда закрыть газовый кран для Германии. Опасения насчет прекращения поставок высказали авторы статьи в немецкой газете Bild.

Журналисты напомнили, что поставки российского газа по «Северному потоку» приостановят на время проведения планового техобслуживания. При этом они заявили, что геополитическая ситуация в мире меняется так быстро, что нельзя спрогнозировать развитие отношений между Россией и Германией даже на этот срок.

«Завтра Путин закроет газовый кран. Но откроет ли он его снова?» — задались вопросом авторы публикации.

Приостановка импорта газа обеспокоила и немецкую промышленность. Если поставки не возобновятся, то первый удар придется на фармакологическую и химическую отрасли. Именно на них приходится 15% всего потребляемого Германией газа.

Поставки российского газа в европейские страны по «Северному потоку» приостановили 11 июля. Плановый ремонт трубопровода продлится до 21 июля. Пока газ будут подавать только по одной транзитной ветке через Украину.