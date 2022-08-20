Немцев возмутило предложение политика о замене душа на тряпку

Читатели немецкой газеты Die Welt резко высказались в ответ на призыв премьера Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана отапливать только одну комнату в жилом помещении и обтираться влажной тряпкой вместо душа.

Публикация в газете, в которой говорилось о высказывании политика, вызвала эмоциональную реакцию пользователей в комментариях.

«От этого просто тошно», — написал юзер под ником Vince S. «Деньги налогоплательщиков десятилетиями тратились впустую, а тем, кто поддерживает здесь все в рабочем состоянии, остается только умываться на скорую руку. Какая наглая насмешка!» — возмутился пользователь Luise S.

«Большинство населения Германии, вероятно, до сих пор не поняли, что энергетический кризис вызван правящей коалицией, особенно „зелеными“. Иначе я не могу объяснить, почему люди не выходят на улицы», — написал юзер с ником andrea S.

Другой пользователь отметил, что у самого Кречмана в качестве служебного автомобиля имеется огромный Mercedes S-Class. «На вопрос, не перейти ли ему на что-то более доступное, наш друг Мао ответил, что плохо управляется с Fiat», — подчеркнул Chuck N.

А кто-то решил, что Кречман в очередной раз показал, «кто он есть». Как заметил автор комментария, «от таких персонажей тошнит».

Как ранее заявил Кречман, Германия перестанет процветать, а управление кризисом станет постоянной задачей властей. Он призвал во времена нехватки энергии экономить на всем.