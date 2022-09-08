Немцев возмутил отказ вице-канцлера Хабека признать риск банкротства бизнеса из-за кризиса | 360°

Мир 08 сентября 2022, 02:53 Поделиться Telegram

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Viber Немцев возмутил отказ вице-канцлера Хабека признать риск банкротства бизнеса из-за кризиса Вице-канцлер ФРГ Хабек возмутил немцев отрицанием угрозы банкротства из-за кризиса Unsplash/ Ansgar Scheffold

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Вице-канцлер и глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек высказался об угрозе банкротства компаний, которые перестали работать на фоне энергетического кризиса в стране. Его слова вызвали критику со стороны немецких политиков, сообщило РИА «Новости».

«Магазины не становятся автоматически банкротами, но, наверное, просто перестают продавать», — ответил Хабек на вопрос журналиста, ожидает ли он волну банкротства.

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Вице-премьер не исключил остановки производств, но не стал называть это банкротством. Глава ДХС Фридрих Мерц отреагировал на заявление Хабека. «Можно только надеяться, что большинство немецких средних предпринимателей и особенно пекари в это время уже были в постели и спали — и им не пришлось это наблюдать», — отметил он.

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Аналогичного мнения придерживается и генсек ХДС Марио Чая. Он подчеркнул, что Хабек играет словами, говоря «вы не разорены, просто у вас больше нет денег». Политик предположил — следующие заявления вице-премьера будут касаться энергетического кризиса, который он так же будет отрицать.

До этого «Газпром» сообщил об уменьшении поставок топлива в европейские государства на 48% с начала 2022 года.

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