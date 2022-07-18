Немцев разозлили слова Шольца об антироссийских санкциях

Читателям немецкого журнала Der Spiegel не понравилось заявление канцлера Германии Олафа Шольца по поводу антироссийских санкций. Комментаторы заявили, что намерение не снимать ограничительные меры равносильно выстрелу в голову.

«Сначала стреляем себе в ногу. Никакого эффекта. Теперь попробуем в голову. Отличный план. Через несколько месяцев сотни тысяч человек станут безработными, но это же небольшая плата за целое „ничего“», — заявил пользователь под ником Ralf-IzWHOQL7R.

Другой высказал мнение, что Шольц «требует от своих европейских подданных не единства, а послушания».

«Мнения многих сторонников санкций скоро изменятся, когда Германия погрузится в хаос», — отметил комментатор под ником McCloud.

Также человек с ником UeberDenTellerand предположил, что в скором времени большинство жителей Германии не захотят нести последствия антироссийских санкций, которые только вредят стране.

Ранее Шольц заявил, что ЕС не отменит санкции, введенные из-за спецоперации на Украине, если мир будет заключен на условиях России.