Немцев призвали снизить энергопотребление на 20%

В преддверии зимы домохозяйствам следует поддержать усилия властей ФРГ по экономии электроэнергии. С таким заявлением, как сообщили «Известия», выступили представители Федерального сетевого агентства (ФСА) Германии.

Глава регулятора Клаус Мюллер заметил, что не хочет ни о чем спекулировать, поскольку вопрос находится на стадии обсуждения.

«Но я хочу прояснить: чтобы сохранить рабочие места, я считаю меры жесткой экономии для частных домохозяйств законными, если речь не идет о базовых потребностях», — сказал он.

Ограничения для рядовых немцев, по словам Мюллера, являются крайней мерой. Однако, он добавил, что если Германия столкнется с дефицитом топлива, то этот шаг может стать необходимым. Иначе у руководства страны не получится обеспечить в отопительный сезон общественные нужды.

Кроме того, Мюллер призвал немцев проявить дальновидность и по возможности экономить электричество. Это, по его мнению, поможет в избежать коллапса предстоящей зимой. Для благополучного исхода, согласно расчетам агентства, общее энергопотребление потребуется снизить не меньше чем на 20%.м

Масштабные протесты в ФРГ предстоящей осенью и зимой предрекли авторы материала на телеканале ARD. Как пояснили журналисты, к такому сценарию приведет подорожание энергоносителей.