Немцев призвали не ныть и запастись свитерами на зиму | 360°

Мир 14 октября 2022, 16:04 Поделиться Telegram

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Viber Немцев призвали не ныть и запастись свитерами на зиму Bild-TV: экс-глава Минфина ФРГ Шойбле призвал немцев приготовить свечи и свитера к зиме Unsplash

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Жителям Германии необходимо перестать жаловаться и серьезно приготовиться к предстоящей зиме, запастись теплыми вещами и свечами на случай отключения электричества. Об этом в эфире телеканала Bild-TV сообщил бывший глава Минфина Германии Вольфганг Шойбле.

«Немцы должны „просто надеть свитер. Может быть, и еще второй, на случай морозной зимы. Постоянно жаловаться не нужно“, — заявил он.

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Политик напомнил, что в каждой семье на обязательной основе должны быть фонарик, спички и несколько свечей.

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Кроме того, он призвал не надеяться на правительство в скором разрешении энергетических проблем.

«Если мы внушаем людям, что все возможности безграничны, мы чрезмерно эксплуатируем тот миф. Тогда у людей создается впечатление, что государство может все, а это не всегда так», — добавил Шойбле.

Руководитель немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что Германию ждет дефицит голубого топлива из-за неэкономного потребления со стороны многих домохозяйств, написал RT.

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