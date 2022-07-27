Немцев предупредили о возможном дефиците бумаги из-за отсутствия российского газа

Производители бумаги из Германии обеспокоены сокращением поставок российского газа в страну. По их словам, дефицит голубого топлива в ФРГ затруднит их работу. Об этом в интервью газете Die Zeit председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии рассказал Юрген Шаллер.

В условиях нынешней нестабильности многие товары могут стать дефицитными», — отметил он.

По его словам, бумага используется во многих сферах — от обычной офисных листов до упаковок для лекарств.

Шаллер заявил, что производство этого товара — энергозатратное занятие. Это связано с сушкой бумаги. По его мнению, снижение поставок газа из России может сократить объемы поставляемой продукции, производства, поскольку оно завязано на использовании голубого топлива.

«Для бумажного производства нужны вода, электроэнергия, тепло и персонал. Технология отточена, быстро ее не изменить», — подчеркнул Шаллер.