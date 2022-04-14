Немцев предупредили о риске дефицита мясной продукции

Жители Германии могут столкнуться с проблемами с доступностью мясной продукции. Произойти это может уже в ближайшие месяцы, предупредил заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинг в интервью журналу Der Spiegel.

Как отмечается в материале, ежедневно появляются сообщения о росте цен на продукты питания в стране.

В течение длительного времени цены на свинину были низкими, отметил Хеммерлинг. Это привело к тому, что в стране сократилось свиноводство. Сейчас, по словам собеседника издания, цены снова выросли, и одновременно с этим подорожали корма.

Сегодня фермер получает 1,95 евро за килограмм свинины, но для покрытия расходов стоимость должна составлять 2,50 евро. Из-за этого, как заметил Хеммерлинг, не имеет смысла держать свиней. По этой же причине фермеры теперь содержат меньше животных, отметил RT.

«Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова — и товара станет еще меньше», — предупредил заместитель генсекретаря Ассоциации фермеров ФРГ.