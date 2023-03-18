Мир 18 марта 2023, 08:22 Немцев поразили российские огурцы в Польше Berliner Zeitung сообщила о регулярных поставках российских огурцов и помидоров в Польшу РИА «Новости»

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Овощи из России спокойно продаются в Польше, несмотря на санкции западных стран. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

«Удивительно, что российские овощи можно купить в Польше, хотя многие европейские страны свернули торговые отношения с Россией. Например, на рынке в Бронише постоянно прибывают десятки грузовых автомобилей с помидорами и огурцами из России», — отметили авторы статьи.

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Журналисты подчеркнули, что российские овощи продаются гораздо дешевле, чем аналогичный товар из Евросоюза. При этом у поставщиков есть все необходимые сертификаты и сопроводительные документы.

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«В это же время в самой Германии цена на продукты резко выросла из-за непомерной стоимости электричества. Потребители вынуждены платить конечную наценку из-за ценовых войн между дистрибьюторами и производителями», — заключили в статье.

В январе польский депутат в прямом эфире раздавил огурец после упреков в обогащении при продаже овощей из России.