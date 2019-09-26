«Немцев обманули в их ожиданиях»: восточные немцы скучают по ГДР

Bild назвал «проклятием» советское наследие в Германии Подробнее

58-летний Гюнтер Бауэр из восточногерманского города Хемниц (бывший Карл-Маркс-Штадт) рассказал, что 30 лет назад, когда в ГДР начались демонстрации с требованием реформ, он работал токарем на заводе. По его словам, им обещали рай: все немцы станут братьями и разбогатеют. Однако вместо этого завод, на котором он работал, закрыли. Производство оказалось ненужным, поскольку все прилавки заняли товары с Запада. А найти работу стало практически невозможно из-за беженцев.

«Теперь и вовсе нормально не устроиться, хотя пенсионный возраст в ФРГ — 65 лет. Все хорошие места уже заняты мигрантами, готовыми трудиться за два пфеннига», — посетовал мужчина.

Он рассказал, что спустя 30 лет появился даже термин — «остальгия», от немецкого слова ost — Восток. Не только его поколение скучает по ГДР, молодые люди, родившиеся в 90-е, считают его «прекрасным государством, где не было никакой диктатуры».

Последний коммунистический глава правительства ГДР, 91-летний Ханс Модров, в свою очередь, добавил, что людям приходится переезжать на Запад ради заработка. 30 лет назад восточные немцы надеялись, что их зарплаты останутся как при социализме, но магазины станут как при капитализме, с множеством сортов колбасы.

«Целые деревни опустели. Когда существовала Берлинская стена, все считали, сколько немцев из ГДР сбежало на Запад… Кто бы подсчитал, как они бегут сейчас», — заявил Модров.

Инженер из Дрездена Альфред Штреммер отметил, что их тогда угнетали «жесткие куры и «невкусная ветчина». При этом в действительности восточные немцы толком не знали, что такое коммуналки, талоны и пустые продуктовые магазины СССР, сообщил «Царьград».

«В какой сказочной стране мы жили, сколько там присутствовало счастья и добра и как мы были богаты. Благодаря тому, что восточных немцев обманули в их ожиданиях, ГДР превратилась в миф, царство всеобщего благоденствия с молочными реками и кисельными берегами», — добавил пенсионер Вальтер Ромм.