Немцев и французов отправили охранять границу Литвы с Белоруссией

Пограничники из Германии, Франции и Венгрии в пятницу совместно с литовскими коллегами приступили к патрулированию на границе Литвы с Белоруссией. Об этом сообщил сайт LRT.

Патрулировать литовско-белорусскую границу отправили шестерых сотрудников Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex. Со временем число пограничников на границе с Белоруссией возрастет. Планируется, что уже в июле их количество увеличат в пять раз. Они прибудут в Литву со своей экипировкой, оружием и транспортными средствами.

Охрану литовской границы решили усилить в свете участившихся попыток незаконного проникновения в страну мигрантов из Белоруссии. С начала года было выявлено 672 таких нелегалов. Это в восемь раз больше, чем за весь прошлый год. В последнее время нелегалы пересекают границу почти каждую ночь.

По оценке пограничной службы Литвы, в столице Белоруссии может быть около 1,5 тысячи беженцев, желающих незаконно проникнуть на территорию Евросоюза. Их количество якобы постоянно пополняется прибывающими из Ирака и Турции.