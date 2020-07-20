Немцам Renault Zoe достается почти даром

Государственная поддержка в Германии позволяет покупателям получать новый Renault Zoe почти бесплатно. Электромобиль можно взять в лизинг всего за 39 евро (3200 рублей в месяц). Немцы уже выстроились в очередь за этой моделью.

Правительственные субсидии полностью покрывают издержки дилерской сети Autohaus Koenig, сообщил Bloomberg. С момента начала акции за 20 дней заинтересовались машиной три тысячи человек и уже около 300 пописали контракты.

Руководитель отдела продаж дилера в Берлине Вольфганг Хубер подчеркнул, что продажи сдерживает только нехватка персонала. Он попросил клиентов проявить терпение. Он признался, что компания ожидала увеличения продаж, но такой всплеск интереса к предложению всех поразил.

Чтобы поддержать экономику, пострадавшую от пандемии COVID-19, немецкие власти ввели субсидии в размере девяти тысяч евро на покупку электромобилей.

«Из-за высоких субсидий сейчас появилось много привлекательных предложений и это стимулирует спрос. В Евросоюзе стремятся избавиться от транспорта на углеродном топливе, и коронавирус позволит ускорить процесс», — сказала Александра О’Донован, аналитик BloombergNEF

В конце июня стало известно, что правительство США прекратило поддерживать субсидиями производство электромобилей Tesla.