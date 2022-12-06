Мир 06 декабря 2022, 02:24 Немцам пришлось экономить на рождественских подарках из-за инфляции — СМИ Dpa: жители Германии стали экономить на рождественских подарках из-за инфляции Unsplash

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Многим жителям Германии пришлось урезать свои траты на рождественские подарки из-за высокой инфляции. Об этом написало агентство dpa со ссылкой на опрос консалтинговой компании EY.

Специалисты в ноябре провели исследование, в котором поучаствовали более чем 1000 домохозяйств в стране. Как показал опрос, больше всего придется экономить семьям с чистым доходом ниже 25 тысяч евро в год. Их траты на подарки снизятся на 24%, составив менее 120 евро.

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«Многие потребители в настоящее время в первую очередь озабочены тем, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Настроения дарить не возникает толком», — отметил эксперт EY по розничной торговле Михаэль Ренц.

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По результатам исследования, в среднем жители Германии рассчитывают потратить на рождественские подарки 252 евро. Такая сумма оказалась на 21 евро меньше по сравнению с 2021 годом. Ренц подчеркнул, что полученное значение стало самым низким с 2014 года.

Ранее политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Фредерик Пауль заявил, что общество Германии приближается к критической точке из-за украинских беженцев. Ситуацию усугубляют энергетический кризис и инфляция.