Немцам предложили поменять пол без операции

Немцам могут разрешить менять пол по документам раз в год. Для этого не придется проводить операцию или подавать в суд. Такой законопроект рассмотрит парламент Германии, сообщил сайт Remix.

Министр по делам семьи Германии Лиза Паус и министр юстиции Марко Бушманн представили проект закона о самоопределении в начале июля. Он заменит правовую норму 1980 года, которая, по мнению чиновников, устарела и нарушает конституцию. Они рассчитывают принять закон в ближайшее время, до того как депутаты бундестага уйдут в отпуск.

«Каждый немец сможет менять свой пол раз в год. Все, что им нужно сделать, — это зайти в ЗАГС. Суд больше не будет принимать решения по этому поводу, и человеку не придется делать операцию», — сообщил автор статьи.

Подростки старше 14 лет смогут подавать заявление самостоятельно, без участия родителей или опекунов. Новый порядок затронет только формальную смену имени и указания пола в документах. Если человек захочет сменить свой биологический пол, решение примет медкомиссия.

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