Немцам посоветовали реже мыться
Глава сетевого агентства Мюллер призвал немцев реже мыться ради экономии энергии
Жителям Германии рекомендовали мыться реже ради сохранения запасов топлива. Такой совет соотечественникам дал руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер, написало издание N-TV.
Он объяснил, что если поступит запрет на эмбарго российских газа и нефти, то текущих запасов хватит максимум до начала осени. Чтобы избежать этой ситуации, немцам необходимо реже принимать душ.
«Нужно ли вам принимать горячий душ каждый день в течение недели? Это остается вопросом, который придется задать самим себе», — заявил Мюллер.
По его словам, правительство Германии не хочет получить пустые газовые хранилища до начала зимы.
Ранее власти Германии призвали граждан употреблять в пищу меньше мяса из-за возможного дефицита в отрасли животноводства.