Немцам посоветовали реже мыться

Жителям Германии рекомендовали мыться реже ради сохранения запасов топлива. Такой совет соотечественникам дал руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер, написало издание N-TV.

Он объяснил, что если поступит запрет на эмбарго российских газа и нефти, то текущих запасов хватит максимум до начала осени. Чтобы избежать этой ситуации, немцам необходимо реже принимать душ.

«Нужно ли вам принимать горячий душ каждый день в течение недели? Это остается вопросом, который придется задать самим себе», — заявил Мюллер.

По его словам, правительство Германии не хочет получить пустые газовые хранилища до начала зимы.

Ранее власти Германии призвали граждан употреблять в пищу меньше мяса из-за возможного дефицита в отрасли животноводства.