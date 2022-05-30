Немца шокировал масштаб русофобии в Германии после возвращения из России

Московский корреспондент Junge Welt Ульрих Хайден вернулся в Германию из России. там его шокировало количество антироссийской пропаганды в Берлине.

Прямо на вокзале в Берлине Хайден увидел большой плакат в поддержку Украины. Там же находилось изображение президента Украины Владимира Зеленского. Плакат с украинским лидером содержал провокационные антироссийские лозунги. Журналист признался, что пришел в ужас от увиденного.

«Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!» — написал корреспондент.

Также Хайдена удивило количество мер безопасности в Трептов-парке. Там находятся братская могила, а также крупнейший в Берлине монумент советским воинам. Большое количество полицейских, экипированных для разгона демонстраций, дежурило на захоронении. В месте воинской славы также запретили любую российскую символику, там теперь нельзя исполнять военные песни. Однако многие посетители этот запрет пытались нарушить, отметил корреспондент.