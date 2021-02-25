Немца обвинили в шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура Германии обвинила своего гражданина в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в заявлении ведомства.

По версии следствия, в 2017 году Йенс Ф. передал сотруднику российского посольства данные о планах помещений в здании бундестага ФРГ. Дипломат якобы работал на военную разведку, отметил сайт RT.

Должностные лица предполагают, что обвиняемый собрал информацию по своей инициативе. Для этого немец записал на носитель файлы в формате PDF и отправил его дипломату в Берлине. Мужчине предъявлены обвинения в «шпионской агентской деятельности».

Власти не раскрывают полное имя мужчины. Он работал в компании-подрядчике бундестага, которая занималась проверкой и ремонтом электроприборов в зданиях парламента ФРГ и его вспомогательных служб. Обвиняемый имел доступ к файлам с планами этажей этих строений.

Обвинения выдвинуты 12 февраля 2021 года, говорится в сообщении Генпрокуратуры Германии.

Ранее Высший суд в Белграде признал бывшего начальника Генштаба Сербии Момчило Перишича виновным в передаче секретных данных США. Генерал-полковника в отставке отправили в тюрьму на три года.