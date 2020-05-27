Немой инвалид-колясочник напал на ювелирный магазин. Видео

Немой парень, страдающий церебральным параличом, попытался ограбить ювелирный магазин в Бразилии. Для этого он взял с собой игрушечный пистолет.

Как написало издание JornalNH, случай произошел на юге страны, в муниципалитете Канела, (штат Риу-Гранди-ду-Сул). Преступник — 19-летний молодой человек. Он удерживал ненастоящее оружие в ногах, а продавцу передал записку с требованием отдать всю выручку.

Очевидцем событий стал случайный прохожий, он позвонил в полицию. Она оперативно приехала на место ЧП и задержала налетчика. Его допросили, а потом отдали в руки родителей. Издание не уточнило, будет ли грабитель отвечать за свой поступок перед законом.

Позже в Сети опубликовали кадры с камер видеонаблюдения магазина. На видео запечатлен момент «ограбления».

Тем временем российские преступники предпочитают воровать деньги из банкоматов. Недавно такие случаи произошли в подмосковных Химках и Пензе. В последней мужчина пришел на ограбление в маске старика.